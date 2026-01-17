Il ricorso al Tar ci preoccupa Confindustria teme rinvii fatali per il progetto dei Nuovi Assi
Confindustria esprime preoccupazione per il ricorso al Tar presentato dal Comune di Capannori, ritenendolo potenzialmente dannoso per i tempi di realizzazione dei Nuovi Assi. Secondo Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, questo tipo di azioni potrebbe comportare semplicemente uno slittamento dei lavori, ostacolando lo sviluppo di un progetto strategico senza apportare benefici concreti.
"In un mondo ideale, un’opera a lungo attesa dovrebbe essere realizzata nella sua interezza, ma l’idea di opporsi con un ricorso al Tar temiamo si traduca solo in uno slittamento dell’inizio dei lavori degli assi viari ": lo dichiara in una nota il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti che prende le distanze dall’annunciato ricorso del Comune di Capannori contro l’opera oggetto di numerose contestazioni. Pieretti sottolinea come il naturale esito della strada da decenni invocata sarebbe quella di arrivare sino al casello del Frizzone, permettendo così ai mezzi di immettersi nell’autostrada A11. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Anche AVS appoggia il ricorso al Tar contro il progetto
Leggi anche: La guerra delle scuole in Umbria tra dimensionamenti, nuovi indirizzi e il ricorso al Tar
“Il ricorso al Tar ci preoccupa“. Confindustria teme rinvii fatali per il progetto dei Nuovi Assi.
“Il ricorso al Tar ci preoccupa“. Confindustria teme rinvii fatali per il progetto dei Nuovi Assi - Il vice presidente Tiziano Pieretti: “Comprendiamo il disappunto del sindaco di Capannori che è anche il nostro. lanazione.it
Assi Viari, Confindustria Toscana Nord invita a “evitare posizioni rigide” - Pieretti: "Temiamo che opporsi con un ricorso al Tar alla soluzione di minima, che intanto garantirebbe un primo stralcio dei lavori, abbia importanti ripercussioni" ... luccaindiretta.it
Assi viari, Pieretti: “Capiamo disappunto di Capannori, ma temiamo ripercussioni ricorso al Tar” - Dopo la presa di posizione del sindaco Giordano Del Chiaro, parla il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord ... noitv.it
IL 2026 METTE A DURA PROVA SERVIZI E RISPARMIO In Sicilia banche ancora in ritirata, maggiore ricorso ai finanziamenti personali, timore di non poter fronteggiare le spese della vita quotidiana. Questo il mix di fattori che desta grande preoccupazione B - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.