Il restyling del cimitero di Laorca Primo atto da cinquecentomila euro
Il restyling del cimitero di Laorca a Lecco rappresenta un intervento di circa cinquecentomila euro volto a preservare e valorizzare un luogo di grande valore storico e sociale. Non si tratta solo di interventi estetici, ma di un impegno a mantenere vivo un spazio di memoria e rispetto, che merita attenzione e cura nel rispetto delle sue caratteristiche distintive.
Non è solo un luogo di sepoltura. Il cimitero di Laorca a Lecco è un luogo unico nel suo genere da preservare intanto, e poi da valorizzare. Sorge ai piedi della Corna Medale, tra speroni di roccia in cui si aprono grotte e anfratti. Per questo è considerato un vero e proprio patrimonio storico-ambientale e per questo è inserito nella Route europea dei Cimiteri significativi. Il cimitero di Laorca è anche uno dei più antichi cimiteri esistenti. L’altra sera è stato presentato il progetto per la riqualificazione del complesso cimiteriale e monumentale del rione, dal grande valore storico, paesaggistico e identitario per i cittadini di Laorca e per tutta Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
