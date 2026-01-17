Il Real Chiesanuova si distingue nel campionato Uisp di Prato, segnando quattro reti in una singola partita. Questa settimana rappresenta un momento importante per il torneo, con il recupero della nona giornata di andata e la quattordicesima giornata in programma. Le sfide in corso contribuiscono a delineare con maggiore chiarezza la situazione in classifica e il percorso delle squadre coinvolte.

Settimana intensa per il campionato Uisp di Prato, con il recupero della nona giornata di andata e la disputa della quattordicesima giornata, che iniziano a dare contorni sempre più definiti alla classifica. Nel recupero il Real Chiesanuova conferma il suo ottimo momento superando nettamente il Prato Asd per 4-0. Gara messa sui binari giusti già nel primo tempo con la doppietta di Canneti (2’ e 38’) e il gol di Pisa al 20’. Nella ripresa chiude i conti Morrone. Passando alla 14esima giornata di andata, troviamo subito due pareggi senza reti tra Vergaio e Polisportiva Il Sogno e Sant’Ippolito– Sporting Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Real Chiesanuova cala il poker di reti

