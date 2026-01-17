IL RACCONTO A un passo dai miti La dura esistenza di chi non ce l’ha fatta

Il racconto di Conor Niland, giovane promessa del tennis, ci offre uno sguardo sulla vita di chi sfida le difficoltà e si confronta con il sogno di emergere. A soli sedici anni, ha avuto l’opportunità di allenarsi con Serena Williams presso l’accademia di Nick Bollettieri, un’esperienza che evidenzia le sfide e le opportunità di chi tenta di raggiungere i propri obiettivi nel mondo dello sport.

A sedici anni, Conor Niland è stato scelto per allenarsi con Serena Williams alla celebre accademia di Nick Bollettieri. Conor, numero uno tra gli juniores irlandesi, aveva nostalgia di casa. Serena, anche lei sedicenne, una casa la possedeva già, proprio accanto a quei campi. Con questo memoir, ’Quasi farcela. La dura realtà del 99% dei tennisti professionisti’ (Mondadori) Conor Niland ci introduce nel mondo esclusivo del tennis professionistico: universo in cui pochi top player super-ricchi - che viaggiano scortati da grandi entourage - dividono la scena con il restante 99% dei giocatori: tennisti che vivono il circuito in solitudine e i cui guadagni a malapena coprono le spese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL RACCONTO. A un passo dai miti. La dura esistenza di chi non ce l’ha fatta Leggi anche: “La lista dei tromb***”. Elezioni, chi ce l’ha fatta e chi resta senza poltrona: tante sorprese Leggi anche: Luca Bernabei non ce l'ha fatta, il calciatore è morto a 21 anni dopo una dura malattia. «Oggi il campo sembra più vuoto, ma sei ovunque» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. IL RACCONTO. A un passo dai miti. La dura esistenza di chi non ce l’ha fatta. IL RACCONTO. A un passo dai miti. La dura esistenza di chi non ce l’ha fatta - A sedici anni, Conor Niland è stato scelto per allenarsi con Serena Williams alla celebre accademia di Nick Bollettieri. sport.quotidiano.net

Varcare questa soglia è come entrare in un racconto dove tradizione e accoglienza si intrecciano da sempre. Ogni pietra è memoria. Ogni passo è promessa. Ti aspettiamo. La bellezza autentica non ha bisogno di filtri. https://www.anticomonastero.it - facebook.com facebook

In Toscana passa la Fiorentina. Il racconto del match juve.it/Fiorentina-J-U… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.