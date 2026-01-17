Il prossimo sindaco di Cesena? L’obiettivo del Pd è la prima donna

Il Partito Democratico di Cesena lavora da tempo alla scelta del prossimo candidato sindaco, con l’obiettivo di presentare la prima donna alla guida della città. A più di tre anni dalle elezioni del 2029, si delineano già alcune ipotesi, mentre il percorso interno alla coalizione di centrosinistra prosegue per individuare la figura più adatta a rappresentare il cambiamento e la continuità per Cesena.

Cesena, 17 gennaio 2026 – Detto a più di tre anni dalle elezioni comunali del 2029, potrebbe sembrare temerario, eppure esiste già ora un favorito, anzi una favorita alla candidatura a sindaco nella coalizione di centrosinistra per il post Lattuca. E ci sono anche almeno due valide alternative che possono rende avvincente la corsa interna. Il sindaco Enzo Lattuca era in modalità salomonico-canzonataria alla conferenza di fine anno quando alla domanda se il candidato a sindaco della sua coalizione nel 2029 sarebbe stato donna ha risposto: “Al 50%”. In realtà è molto più probabile che sia una donna invece che un uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

