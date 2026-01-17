Il prossimo avversario La Dole cerca la nona sinfonia Ma di mezzo c’è una JuVi in decollo

La Dole affronta Cremona nel prossimo impegno, cercando la nona vittoria stagionale. Dopo due successi consecutivi, inclusa una vittoria contro Brindisi, la squadra si presenta in buona forma. Tuttavia, la JuVi, ancora in crescita, rappresenta un ostacolo importante. Una sfida da affrontare con attenzione e determinazione, senza sottovalutare un avversario che può mettere in difficoltà chiunque.

C’è Cremona sul cammino della Dole e l’idea è quella di non sottovalutare una squadra reduce da due vittorie e che nell’ultimo turno ha battuto una big come Brindisi. La Juvi, al momento, ha una classifica da "vacanza" a fine regular season, per quei due posti a metà strada tra play-in e playout, vicinissima a entrambi. La crescita però è evidente e ogni traguardo è ancora possibile. Nel match d’andata, giocato alla terza giornata il 5 ottobre, la Rinascita la spuntò in maniera abbastanza netta grazie a un secondo quarto scintillante. Nel finale, 71-84, da segnalare i 20 di Ogden e i 17 di Simioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

