il programma del fine settimana gare e arbitri dalla d alla prima

Il fine settimana sportivo propone le gare di calcio dalla Serie D alla Prima categoria, con arbitri provenienti da tutta Italia. La 3ª giornata di ritorno della Serie D si svolgerà domani, con partite alle 14.30 tra cui Ancona-Atletico Ascoli e Notaresco-UniPomezia, tra gli altri incontri. Gli arbitri incaricati sono professionisti di diverse regioni, garantendo un'applicazione corretta del regolamento e il rispetto delle norme sportive.

Partite e arbitri nel fine settimana. Serie D. La 3ª giornata di ritorno. Domani alle 14.30: Ancona-Atletico Ascoli: Barbetti di Arezzo; Termoli-Recanatese: Cifra di Latina; Fossombrone-Maceratese: Merlino di Pontedera; Sammaurese-Chieti: Gervasi di Cosenza; L’Aquila-Castelfidardo: Bonasera di Enna; Notaresco-UniPomezia: Giorgino di Milano; Ostiamare-San Marino: Selva di Alghero; Sora-Vigor Senigallia: Mancini di Pistoia; Teramo-Giulianova: Buzzone di Enna. Classifica. Ostiamare 45; Teramo 44; Ancona 42; L’Aquila 38; Notaresco 34; Atletico Ascoli 33; Vigor Senigallia 30; Fossombrone 29; Giulianova 24; Maceratese 23; Sora 20; Termoli, San Marino 19; UniPomezia 18; Recanatese, Chieti 16; Sammaurese 10; Castelfidardo 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

