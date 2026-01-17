Il programma del fine settimana Gare e arbitri dalla D alla Prima

Da sport.quotidiano.net 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana sportivo propone le gare di calcio dalla Serie D alla Prima categoria, con arbitri provenienti da tutta Italia. La 3ª giornata di ritorno della Serie D si svolgerà domani, con partite alle 14.30 tra cui Ancona-Atletico Ascoli e Notaresco-UniPomezia, tra gli altri incontri. Gli arbitri incaricati sono professionisti di diverse regioni, garantendo un'applicazione corretta del regolamento e il rispetto delle norme sportive.

Partite e arbitri nel fine settimana. Serie D. La 3ª giornata di ritorno. Domani alle 14.30: Ancona-Atletico Ascoli: Barbetti di Arezzo; Termoli-Recanatese: Cifra di Latina; Fossombrone-Maceratese: Merlino di Pontedera; Sammaurese-Chieti: Gervasi di Cosenza; L’Aquila-Castelfidardo: Bonasera di Enna; Notaresco-UniPomezia: Giorgino di Milano; Ostiamare-San Marino: Selva di Alghero; Sora-Vigor Senigallia: Mancini di Pistoia; Teramo-Giulianova: Buzzone di Enna. Classifica. Ostiamare 45; Teramo 44; Ancona 42; L’Aquila 38; Notaresco 34; Atletico Ascoli 33; Vigor Senigallia 30; Fossombrone 29; Giulianova 24; Maceratese 23; Sora 20; Termoli, San Marino 19; UniPomezia 18; Recanatese, Chieti 16; Sammaurese 10; Castelfidardo 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il programma del fine settimana gare e arbitri dalla d alla prima

© Sport.quotidiano.net - Il programma del fine settimana. Gare e arbitri dalla D alla Prima

Leggi anche: Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria

Leggi anche: Calcio, il programma del fine settimana. Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, slalom e gigante ad Adelboden: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Academy: il programma gare del fine settimana blucerchiato; Tarvisio in festa per la Coppa del Mondo, l'attesa è per Sofia Goggia e Lindsey Vonn; Sci alpino in TV, dove vedere il Super G maschile a Wengen: orari e programma.

Il programma del fine settimana. Gare e arbitri dalla D alla Prima - Partite e arbitri nel fine settimana. sport.quotidiano.net

programma fine settimana garePalermo, il programma del settore giovanile e femminile: tutte le gare in calendario - Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, con diverse formazioni rosanero pronte a scendere in campo tra sabato 17 e domenica 18 gennaio nei rispettivi ... ilovepalermocalcio.com

programma fine settimana gareIl programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria - Partite e arbitri dalla serie D alla Prima categoria. msn.com

Ha affermato con sospetto che andava all'evento sportivo del nipote ogni fine settimana.

Video Ha affermato con sospetto che andava all'evento sportivo del nipote ogni fine settimana.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.