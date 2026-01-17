Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) oggi, 17 gennaio 2026, è di 0,1257 €kWh. In questa analisi, vengono illustrate le variazioni orarie e l’andamento recente del mercato energetico italiano, offrendo una panoramica aggiornata e precisa sui trend dei prezzi dell’energia elettrica.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 17 Gennaio 2026, si attesta a 0,1257 €kWh. Analizzando la giornata precedente (16 Gennaio 2026), il prezzo orario ha registrato una variazione significativa: il valore minimo è stato di 0,1160 €kWh (ore 4), mentre il massimo ha raggiunto 0,1428 €kWh (ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (tra le 3:00 e le 6:00), mentre il picco di prezzo si è verificato nelle ore serali, in particolare tra le 18:00 e le 20:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 17012026 0,1257 -0,0151 16012026 0,1408 -0,0037 15012026 0,1449 +0,0028 14012026 0,1422 -0,0336 13012026 0,1758 +0,0346 12012026 0,1412 -0,0023 11012026 0,1435 -0,0069 10012026 0,1504 +0,0020 09012026 0,1484 +0,0023 08012026 0,1461 -0,0017 07012026 0,1477 +0,0083 06012026 0,1390 -0,0127 05012026 0,1514 +0,0092 04012026 0,1421 +0,0021 03012026 0,1400 -0,0028 02012026 0,1428 +0,0006 01012026 0,1422 +0,0025 31122025 0,1397 +0,0017 30122025 0,1380 +0,0011 29122025 0,1369 -0,0017 28122025 0,1386 +0,0012 27122025 0,1374 -0,0014 26122025 0,1388 +0,0012 25122025 0,1376 -0,0011 24122025 0,1387 +0,0013 23122025 0,1374 -0,0015 22122025 0,1389 +0,0014 21122025 0,1375 -0,0012 20122025 0,1387 +0,0011 19122025 0,1376 -0,0011 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1223 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1479 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

