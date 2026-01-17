Il presepe in arte ancora visibile sulle finestre del seminario rappresenta un tradizionale allestimento natalizio. Nato nei giorni precedenti il Natale come calendario dell’Avvento, questo presepe si proietta lungo la storica facciata del seminario vescovile, offrendo ai passanti un’occasione di riflessione e di continuità con le consuetudini festive della tradizione locale.

Ad accogliere i turisti c’è ancora il presepe. Un presepe in arte, sviluppatosi nei giorni che hanno preceduto il Natale come calendario dell’Avvento e allestito sulle finestre della storica facciata del seminario vescovile. Un quadro in ogni finestra. Accanto ai personaggi classici che fanno parte del presepe tradizionale, gli artisti hanno proposto un singolare percorso che parla di pace. Partendo da alcuni momenti storici, a partire dal Medioevo, che hanno contrassegnato la pace in Toscana, sono stati rappresentati alcuni dei personaggi che ne furono protagonisti. Ecco allora la rappresentazione della pace di Montaperti, firmata a Castelfiorentino e citata da Dante, la pace di Montopoli, la presenza prodigiosa del crocifisso di Castelvecchio in piazza dei Miracoli a Pisa che fece cessare le ostilità tra i contendenti, fino alla pace di Lodi promossa da Francesco Sforza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il presepe in arte ancora sulle finestre del seminario

Leggi anche: L’arte sulle finestre del seminario. Il presepe con i volti della pace. C’è anche il cardinale Pizzaballa

Leggi anche: Seminario 'Toccare l’arte antica: dialoghi sulle esperienze tattili in museo tra ricerca, formazione e divulgazione'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il presepe in arte ancora sulle finestre del seminario.

I presepi in sughero, tra arte popolare e tradizione sacra: firmati da Renato Meucci - Renato Meucci, artista romano che ha al suo attivo circa 700 presepi, nel 1970 ha trasformato la sua passione per la tradizione sacra espressa con semplicità minimalista, laboriosa e naif - it.blastingnews.com

L’arte sulle finestre del seminario. Il presepe con i volti della pace. C’è anche il cardinale Pizzaballa - Opere pittoriche realizzate dagli artisti dell’Ucai di San Miniato "Un modo per dire che ognuno può contribuire a un mondo migliore". msn.com