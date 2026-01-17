IL PREMIO ’Dash to Cortina’ lo sport sostenibile

Il premio “Dash to Cortina” riconosce il contributo del movimento Dash to, che promuove lo sport sostenibile e inclusivo in Italia. In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa iniziativa si distingue per il suo impegno nel favorire un’eredità duratura nel settore sportivo, sostenendo valori di sostenibilità e inclusione. La targa assegnata valorizza il ruolo di Dash to come promotore di un modello di pratica sportiva responsabile e accessibile.

In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina un importante riconoscimento è andato al movimento Dash to, che promuove la pratica sportiva in Italia tramite sostenibilità e inclusione: la targa che riconosce il contributo sociale in termini di "legacy per lo sport, inclusione e sostenibilità". Un progetto che fa seguito a quello analogo per i Giochi di Parigi 2024. "Ogni mese proponiamo nelle aziende attività condivise, azioni comuni capaci di promuovere lo spirito di squadra, l'inclusione, e tutti i valori che rimandano allo sport come esempio di vita, fonte di ispirazione per spronare al miglioramento continuo, all'aiuto, al sostegno – spiega Massimo Plebani, ideatore del progetto –.

