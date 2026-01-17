Coldiretti ha espresso disponibilità a collaborare, sottolineando l'importanza di un confronto rapido tra pubblico e privato. Ritenendo che questa collaborazione sia fondamentale per affrontare le questioni irrisolte del settore, l'associazione rinnova il suo impegno a trovare soluzioni condivise. La volontà di dialogo rappresenta un passo importante verso un percorso di confronto costruttivo per il bene delle imprese agricole e del territorio.

"Abbiamo più volte sollecitato e auspicato che ci fosse un rapido incontro tra il pubblico e i privati, unici e soli attori che potevano risolvere quest’annosa questione. Leggiamo con piacere le dichiarazioni del sindaco Parcaroli sulla possibilità di costruire insieme un futuro per la struttura", afferma il presidente di Coldiretti Macerata Francesco Fucili. Lui e il direttore David Donninelli (foto) si congratulano poi, a nome dei soci allevatori, per la vittoria all’asta dell’imprenditore Ilario Marcolini. "Anche a lui – dicono – rinnoviamo la nostra collaborazione, a garanzia della zootecnia maceratese e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il plauso di Coldiretti: "Pronti a collaborare"

Leggi anche: Aiop "Bene Asp Palermo, pronti a collaborare per riduzione liste d'attesa"

Leggi anche: Sanità, Aiop: "Pronti a collaborare con l'Asp di Palermo per la riduzione delle liste d'attesa"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il plauso di Coldiretti: Pronti a collaborare.

Il plauso di Coldiretti: "Pronti a collaborare" - "Abbiamo più volte sollecitato e auspicato che ci fosse un rapido incontro tra il pubblico e i privati, unici e ... ilrestodelcarlino.it