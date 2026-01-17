Il piccolo principe torna a teatro in una versione rinnovata | tutte le tappe del 2026

Il Piccolo Principe torna a teatro nel 2026, in una versione rivisitata e aggiornata. Sotto la direzione di Stefano Genovese, lo spettacolo ripercorrerà diverse città italiane e svizzere, tra cui Roma, Lugano e Firenze. Un’occasione per riscoprire questa storia senza tempo in una veste nuova, attraverso tappe programmate durante l’anno.

Il piccolo principe diretto da Stefano Genovese torna a teatro in una versione rinnovata: tutte le tappe del 2026, dal Teatro Olimpico di Roma al Teatro Lac di Lugano passando per il Teatro Verdi di Firenze. Torna a teatro da febbraio 2026 in una versione rinnovata e ancora più spettacolare Il piccolo principe, lo show dei record prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese. Un ritorno trionfante per uno spettacolo giunto ormai alla sua quarta edizione e che dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 150.000 biglietti in tutta Italia incantando il pubblico di tutte le età. Nel 2026 Il piccolo principe ritornerà nelle grandi città e approderà al Teatro Olimpico di Roma dall’11 febbraio, al Teatro Augusteo di Napoli dal 27 febbraio, al Teatro Celebrazioni di Bologna dal 6 marzo, al Teatro Verdi di Firenze dal 13 marzo, al Teatro Galleria di Legnano dal 20 marzo, al Teatro Lyrick di Assisi dal 24 marzo, al Palatour di Bari dal 27 marzo, al Teatro Alighieri di Ravenna dall’11 aprile, al Teatro Rossini di Civitanova Marche dal 14 aprile, al PalaUbroker di Bassano del Grappa dal 17 aprile e al Teatro Lac di Lugano dal 25 aprile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

