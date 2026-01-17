Il pasticcio dei parcheggi gratis L’Apm richiamata all’ordine i vertici rinunceranno ai permessi

La recente delibera che ha assegnato abbonamenti gratuiti ai vertici dell’Apm ha suscitato molte polemiche. Sebbene siano stati richiesti rinvii o restituzioni dei permessi, la decisione di mantenere in vigore la misura resta invariata. La questione dei parcheggi gratuiti continua a essere oggetto di attenzione, evidenziando le criticità legate a una gestione che si scontra con le aspettative di correttezza e trasparenza.

La delibera che regala gli abbonamenti ai vertici dell’ Apm resta. Ma i diretti interessati non ritireranno i permessi, o li riconsegneranno nel caso in cui li avessero già presi. È questa la soluzione che si profila per provare a mettere una pezza dopo il pasticcio che ha movimentato la settimana del sindaco Sandro Parcaroli. La vicenda è quella della sosta gratis per dirigenti e consiglieri d’amministrazione della municipalizzata che gestisce i parcheggi blu. Un provvedimento varato dal cda dell’Apm e che ha creato più di qualche imbarazzo in maggioranza, tanto più con le elezioni quasi alle porte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pasticcio dei parcheggi gratis. L’Apm richiamata all’ordine, i vertici rinunceranno ai permessi Leggi anche: Parcheggi gratis per i vertici Apm: “Un privilegio che non ha senso. Per i cittadini rincari e disservizi” Leggi anche: Parcheggi e Ztl, si avvicina la scadenza dei permessi annuali: come procedere al rinnovo per il 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il pasticcio dei parcheggi gratis. L’Apm richiamata all’ordine, i vertici rinunceranno ai permessi - La delibera della discordia resta, ma i manager della municipalizzata non ritireranno i pass per la ... msn.com

La giunta Canelli () da anni parla a vanvera sulla questione dei parcheggi, ed ecco i risultati. Un pasticcio dopo l’altro. - facebook.com facebook

