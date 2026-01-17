Il Parma Calcio piange Rocco Commisso | Un uomo di sport e di grande passione

Il Parma Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, uomo di grande passione e dedizione allo sport. La società, rappresentata dal Presidente Kyle J. Krause, dal Ceo Federico Cherubini e da tutto il personale, ricorda con rispetto la figura di Commisso, riconoscendone il contributo e l’impegno nel mondo dello sport. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il Presidente Kyle J. Krause, il Ceo Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina". Così il Parma in una nota. Il club gialloblu ricorda il numero uno viola come un “imprenditore e uomo di sport, ha sempre dimostrato una profonda passione per il calcio, guidando la Fiorentina con dedizione, visione e grande senso di appartenenza. Alla famiglia Commisso, all’ACF Fiorentina e a tutta la comunità viola vanno le nostre più sentite condoglianze". RIP Rocco A fellow owner, an Italian American success story, and a good man who cared deeply about his club and community. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

