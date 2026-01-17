Il nuovo lifting parte dalle radici | l’ascesa della Skinification
Il concetto di skinification della pelle si sta diffondendo come un approccio innovativo alla cura del viso. Questo metodo riconosce l’importanza di trattare anche le aree alla base del volto, sottolineando che la salute cutanea coinvolge tutta la pelle, dalla superficie alle radici. Un approccio più completo, che mira a preservare e migliorare l’aspetto e la salute della pelle in modo naturale e duraturo.
Il cuoio capelluto condivide la stessa natura biologica della fronte, è sottoposto a stress ambientali, perde elasticità nel tempo e manifesta segni di invecchiamento spesso ignorati. La skinification dei capelli nasce proprio da questa consapevolezza, riportando l'attenzione su una verità biologica semplice: la lassità dei tessuti cranici influenza direttamente la vitalità della chioma e persino la tensione dei tratti del viso.
