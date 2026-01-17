Il nuovo lifting parte dalle radici | l’ascesa della Skinification

Il concetto di skinification della pelle si sta diffondendo come un approccio innovativo alla cura del viso. Questo metodo riconosce l’importanza di trattare anche le aree alla base del volto, sottolineando che la salute cutanea coinvolge tutta la pelle, dalla superficie alle radici. Un approccio più completo, che mira a preservare e migliorare l’aspetto e la salute della pelle in modo naturale e duraturo.

