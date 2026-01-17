Il Napoli torna a vincere dopo tre pareggi | battuto il Sassuolo 1-0

Il Napoli interrompe una serie di tre pareggi e torna alla vittoria con un risultato di 1-0 contro il Sassuolo. La partita ha visto una prestazione compatta della squadra, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create. Questo risultato rappresenta un segnale importante in un momento di difficoltà, contribuendo a mantenere la posizione in classifica e a rafforzare la fiducia nel gruppo.

AGI - Dopo tre pareggi consecutivi, un Napoli in emergenza totale torna a vincere in campionato e lo fa per 1-0 contro il Sassuolo. Al 'Maradona' è il ritorno al gol dopo tre anni e cinque mesi di Lobotka a regalare tre punti alla squadra di Antonio Conte (in tribuna per la seconda e ultima giornata di squalifica) che sale a 43 punti in classifica, a -6 dalla capolista Inter (vincente nel pomeriggio a Udine). Continua invece la crisi dei neroverdi, a secco di vittorie dal 6 dicembre scorso. La squadra di Fabio Grosso mostra segnali di crescita sul piano del gioco, ma crolla al primo tiro in porta subito al 7'. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Napoli torna a vincere dopo tre pareggi: battuto il Sassuolo 1-0 Leggi anche: Il Napoli torna a vincere in Champions League: doppietta di McTominay, Qarabag battuto 2-0 Leggi anche: Il Parma torna a vincere, Pisa battuto 1-0 all'Arena Garibaldi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Conte non sa più vincere: il Napoli fa 0-0 col Parma e l'Inter scappa; Napoli-Sassuolo, ultima chiamata scudetto: Conte obbligato a vincere; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT. Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0 - Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli torna al successo, ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo nel match interno contro il Sassuolo. tuttomercatoweb.com

Serie A | Il Napoli torna a vincere: Sassuolo ko di misura - Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli di Antonio Conte torna a vincere battendo di misura il Sassuolo. lalaziosiamonoi.it

Il Napoli risponde all’Inter: 1-0 al Sassuolo, decide Stanislav Lobotka - Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna a vincere in Serie A: Lobotka punisce il Sassuolo al 7', poi gli azzurri soffrono ma resistono. msn.com

Il Napoli torna a vincere lo fa per 1-0 contro il Sassuolo al Maradona. Decisivo il gol di Lobotka nel primo tempo. Tre punti di tutto cuore per gli azzurri, considerando anche gli infortuni di Rrahmani e Politano. Da valutare le loro condizioni nei prossimi giorni - facebook.com facebook

Il torna alla vittoria e tiene il passo #NapoliSassuolo #SerieAEnilive #DAZN x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.