Il Napoli centra la prima vittoria interna del 2026 | un gol di Lobotka decide il match con il Sassuolo

Il Napoli ottiene la prima vittoria casalinga del 2026 con un successo per 1-0 contro il Sassuolo, deciso da un gol di Lobotka. La squadra di Spalletti torna a sorridere dopo i pareggi contro Verona e Parma, consolidando la posizione in classifica. Una prestazione solida e concreta ha permesso ai partenopei di ottenere i tre punti in una partita equilibrata al Maradona.

Al Napoli basta un gol di Stanislav Lobotka, non un marcatore abituale, per battere il Sassuolo e conquistare il primo successo del 2026 al Maradona, dopo i pareggi rimediati contro Verona e Parma. Gli azzurri, ancora orfani di Conte squalificato, sbloccano subito il match e pur senza brillare particolarmente riescono a portare a casa i tre punti, mantenendosi a sei lunghezze dalla capolista Inter. La nota stonata della serata è il problema fisico accusato da Rrahmani, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo. CONTE CAMBIA ANCORA: CHANCE PER VERGARA - Cambia ancora l'undici titolare del Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

