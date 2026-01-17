Il mondo è in crisi parossistica o quel che stà accadendo era programmato già da tempo?
Il contesto attuale solleva domande sulla natura delle crisi globali e sulla loro possibile previsione. Analizzando la tempistica degli eventi e le modalità con cui si sono sviluppati conflitti e tensioni, è lecito chiedersi se si tratti di eventi imprevedibili o di situazioni in qualche modo anticipate. Questa riflessione invita a un’analisi più approfondita, basata su fatti e dati concreti, evitando interpretazioni superficiali o sensazionalistiche.
Riflettendo sulla tempistica, la concomitanza di eventi e le modalità di innesco dei vari conflitti attivi, possono proporsi interrogativi non basati sulle sabbie mobili, ma su sostegni di buona consistenza. Il primo di essi che si pone l’Uomo Qualunque – si, proprio quello, in versione riveduta e corretta per stare al passo con i tempi – è come mai gli USA e per essi il loro presidente fuori ordinanza, il Donald per tutte le stagioni, in meno di due anni abbiano verificato la capacità difensiva dei propri confini, riscontrando punti critici di una certa gravità in più parti dei loro territori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
