Il miracolo Fra’ Le Pagine Cultura affitti calmierati e i segreti della solidarietà nel cuore di Lorenteggio

Fra’ Le Pagine, nel cuore di Lorenteggio, offre cultura, affitti calmierati e un luogo di solidarietà. Con la sua biblioteca, Frattini Home promuove il senso di appartenenza, accogliendo sia i fuorisede che i residenti di lunga data. In un quartiere caratterizzato da vie senza uscita e palazzi imponenti, questa iniziativa mira a rafforzare i legami comunitari e a favorire un ambiente di solidarietà e condivisione.

"Sentirsi a casa, fuori casa" è il motto di Frattini Home, ma con la sua biblioteca Fra' Le Pagine nella zona Grigioni del Lorenteggio sta riuscendo a far sentire a casa non solo i fuorisede: anche chi di casa lo è da sempre qui, dove le vie senza uscita si rincorrono in cerchio e i palazzi svettano più alti dei pini centenari. Il progetto Frattini Home è curato dalla cooperativa sociale La Cordata e offre affitti calmierati a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni. In cambio, chiede loro di partecipare ad attività di buon vicinato, proprio come Fra' Le Pagine di via Scrosati 9. Ce ne parla Giada Mascherin, che segue la biblioteca e i suoi volontari come coordinatrice.

