L’annuncio di Massimo Boldi come tedoforo dei Giochi Olimpici Milano-Cortina è stato annullato, a causa di alcune sue dichiarazioni considerate incompatibili con i valori dell’evento. La partecipazione, prevista per il 6 febbraio, includeva anche figure come l’Uomo Gatto e Achille Lauro. La scelta di escludere Boldi riflette l’attenzione delle organizzazioni olimpiche ai principi di rispetto e coerenza con lo spirito olimpico.

Doveva partecipare come tedoforo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si aprono il prossimo 6 febbraio insieme all’Uomo Gatto e ad Achille Lauro. Ma nella serata di sabato 17 gennaio Massimo Boldi è stato rimosso dalla lista dei portatori della Fiamma Olimpica. Lo ha reso noto il Comitato organizzatore dei Giochi invernali: «La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata su un quotidiano nazionale nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore», si legge nel comunicato. L’intervista. 🔗 Leggi su Open.online

«Il mio sport preferito? La f**a». Massimo Boldi licenziato da tedoforo di Milano-Cortina: «Incompatibile coi nostri valori» - La decisione del Comitato organizzatore dei Giochi invernali dopo l'intervista dell'attore al Fatto Quotidiano. open.online