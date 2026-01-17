Il ministro britannico | AI e robot cambieranno il lavoro ma risposta non è il luddismo

Il ministro britannico della Scienza, Patrick Vallance, ha sottolineato come l’intelligenza artificiale e la robotica stiano profondamente trasformando il mondo del lavoro, soprattutto nei settori industriali e logistici. In questa discussione, si evidenzia che l’evoluzione tecnologica non deve portare a un atteggiamento di resistenza, ma piuttosto a un’analisi equilibrata delle opportunità e delle sfide che l’automazione comporta.

Dunque, si torna a discutere sul rapporto tra lavoro e AI, questa volta nel Regno Unito. Il ministro britannico della Scienza, Patrick Vallance, ha dichiarato ieri sul Guardian che l’intelligenza artificiale e la robotica sono destinate a trasformare in modo profondo il lavoro umano, in particolare nei settori industriali e logistici, dove i sistemi automatizzati possono già oggi svolgere compiti ripetitivi in modo più rapido e preciso degli operatori. Su questo non ci sono dubbi, e forse così è sempre stato dalla rivoluzione industriale a oggi. Secondo Vallance non si tratta di una distruzione del lavoro ma di una sua evoluzione, con un aumento della produttività e della qualità delle competenze richieste, e con un ruolo sempre più centrale di macchine intelligenti, inclusi robot umanoidi, nei magazzini, nelle fabbriche e nei servizi a alta intensità operativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

