Il Milan vince solo con la fortuna? Allegri tuona | Una mancanza di rispetto per tutti Fabregas …

Alla vigilia della partita tra Milan e Lecce, l’allenatore rossonero Allegri ha commentato le recenti prestazioni della squadra, sottolineando come le vittorie non siano frutto solo di fortuna. Allegri ha inoltre espresso il suo punto di vista sulla gestione delle partite e ha commentato le dichiarazioni di Fabregas, evidenziando l’importanza di rispetto e impegno in ambito sportivo.

Dopo la vittoria del Milan sul Como sono arrivate molte critiche a Massimiliano Allegri. Per molti i rossoneri vincerebbero in gran parte per il fattore fortuna. L'allenatore rossonero ha parlato così di questo argomento alla vigilia di Milan-Lecce in conferenza stampa: "Per quanto riguarda la fortuna, è una componente. Se te la vai a cercare è meglio. Credo sia anche una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano qui. Stiamo facendo discreti risultati. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo finale, bisogna fare fatica. Sappiamo i nostri limiti e ci lavoriamo per raggiungere l'obiettivo".

