La Carrarese sta attuando una riorganizzazione della rosa, con possibili partenze di Salamon e Torregrossa, oltre a Bozhanaj. La strategia mira a snellire il reparto dei trequartisti, in vista di una revisione complessiva della squadra. Nel mirino del club c’è anche il trequartista dei lupi Valerio Crespi, che potrebbe essere il prossimo obiettivo di mercato.

Dopo Arena via anche Bozhanaj. Continua in casa Carrarese una razionalizzazione della rosa piuttosto logica che passa necessariamente dallo sfoltimento dei trequartisti. Era apparso evidente fin da subito che nel mercato estivo si era fatto incetta in maniera eccessiva di giocatori che agiscono negli “intermezzi“. Calabro le ha provate un po’ tutte cercando a turno di trasformare qualcuno di loro in una mezzala da “incursione“ senza che nessuno convincesse pienamente. Bozhanaj è stato titolare fisso nelle prime 56 gare stagionali ma senza mai brillare. L’albanese ha ricevuto grande fiducia ma le prestazioni non sono state all’altezza ed aveva finito per perdere il posto anche a causa della conseguente esplosione di Hasa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mercato Dopo gli addii di Arena e Bozhanaj potrebbero partire anche il difensore Salamon e l'attaccante Torregrossa. Nel mirino il trequartista dei lupi Valerio Crespi

