Il calciomercato del Napoli si sta progressivamente rallentando, in linea con la pausa delle attività sportive del fine settimana. Nonostante il rallentamento generale, Lucca continua a essere al centro delle trattative, evidenziando il suo ruolo strategico nel progetto della società. La fase attuale rappresenta un momento di riflessione e valutazione, mentre si attendono sviluppi futuri che possano delineare i prossimi passi del club sul mercato.

"> Il weekend e le partite in calendario rallentano, come da copione, anche il calciomercato del Napoli. Ma dietro le quinte le riflessioni proseguono, soprattutto attorno al futuro di Lorenzo Lucca, tema destinato a tornare centrale già da domani. A fare il punto è Il Mattino, che racconta di contatti continui e scenari ancora apertissimi. In queste ore sono proseguite le discussioni sul destino dell’attaccante azzurro, con Turchia e Arabia Saudita che spingono per strapparlo al Napoli. È stato il procuratore di Lucca a proporre con decisione la soluzione estera, mentre il giocatore avrebbe preferito restare in Italia, ipotesi però mai concretizzatasi in Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, il mercato rallenta ma Lucca resta al centro delle trattative”

