Il Mattino | Napoli il mercato rallenta ma Lucca resta al centro delle trattative
Il calciomercato del Napoli si sta progressivamente rallentando, in linea con la pausa delle attività sportive del fine settimana. Nonostante il rallentamento generale, Lucca continua a essere al centro delle trattative, evidenziando il suo ruolo strategico nel progetto della società. La fase attuale rappresenta un momento di riflessione e valutazione, mentre si attendono sviluppi futuri che possano delineare i prossimi passi del club sul mercato.
"> Il weekend e le partite in calendario rallentano, come da copione, anche il calciomercato del Napoli. Ma dietro le quinte le riflessioni proseguono, soprattutto attorno al futuro di Lorenzo Lucca, tema destinato a tornare centrale già da domani. A fare il punto è Il Mattino, che racconta di contatti continui e scenari ancora apertissimi. In queste ore sono proseguite le discussioni sul destino dell’attaccante azzurro, con Turchia e Arabia Saudita che spingono per strapparlo al Napoli. È stato il procuratore di Lucca a proporre con decisione la soluzione estera, mentre il giocatore avrebbe preferito restare in Italia, ipotesi però mai concretizzatasi in Serie A. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Il Napoli rallenta, Esposito lancia la fuga. QS in apertura: La firma di Pio sui sogni Inter; Napoli, c’è incertezza sul rientro di De Bruyne: la situazione; Napoli in affanno | la stanchezza presenta il conto Conte aspetta rinforzi dal mercato.
Napoli, trattative bloccate. Il Mattino fa il punto sugli azzurri: "Lucca frena il mercato" - Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche al Napoli, che non si è ancora mosso nel mercato. tuttomercatoweb.com
Un'occasione dal Feyenoord. Il Mattino sul mercato del Napoli: "Timber si libera" - Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica anche ampio spazio al mercato del Napoli. tuttomercatoweb.com
