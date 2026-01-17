Franco Pagani, ex massaggiatore del Milan, ha recentemente fatto ritorno a Milanello dopo alcuni anni. Attualmente lavora con il Pavia, squadra della sua città natale in Serie D. La sua esperienza nel mondo del calcio e l’approccio attento al ruolo di massaggiatore sono al centro di questa narrazione, che ripercorre la sua carriera, da Liedholm ad Allegri, sottolineando l’importanza dell’ascolto nel suo mestiere.

Il rapporto con la famiglia Berlusconi, il recente ritorno a Milanello: “A volte perché il muscolo diventi bello morbido servono decine di minuti di manipolazioni, ricordo per esempio quelle di Donadoni e di Evani. Evitare l’infortunio muscolare a un calciatore per tutta una carriera è praticamente impossibile" Recentemente Franco Pagani è ritornato dopo un po’ di anni a Milanello. Oggi lavora come massaggiatore per il Pavia in Serie D, è la squadra della città dove è nato e tuttora vive. Per un’amichevole con il Milan Futuro di Massimo Oddo ha rivisto il centro di allenamento che ha frequentato per ventisei stagioni di Serie A, alcune a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta in coppia con il fratello Pier Angelo, che se ne è andato da questo mondo nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Il massaggiatore deve ascoltare”. La vita in rossonero di Franco Pagani da Liedholm ad Allegri

