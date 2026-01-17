Il Made in Italy vola a Madrid

Ita Airways sarà presente a Fitur 2026, la principale fiera internazionale del turismo che si svolge a Madrid dal 21 al 25 gennaio. L’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere il Made in Italy nel settore turistico, rafforzando i rapporti con partner e operatori del settore. La partecipazione si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’eccellenza italiana, con particolare attenzione alla qualità e alla tradizione del nostro Paese.

Madrid, 17 gennaio 2026 – Ita Airways partecipa all’edizione 2026 di Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, in programma dal 21 al 25 gennaio presso il Centro Fieristico Ifema nella capitale spagnola. In qualità di ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, la Compagnia sarà presente con il proprio stand (4E18) nel Padiglione 4, all’interno dello spazio dedicato all’Italia di Enit S.p.A. Qui, il team sales internazionale e locale accoglierà visitatori e partner commerciali, illustrando le novità di Ita Airways, il brand e il network ai principali operatori del settore turistico. Nel mercato spagnolo, Ita Airways offre attualmente fino a 40 frequenze settimanali (80 voli) tra la Spagna e l’Italia, con collegamenti diretti da Madrid e Barcellona verso Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: L’export vola negli Usa al +34%: il Made in Italy più forte di dazi e previsioni catastrofiche Leggi anche: Non c’è dazio che tenga, a settembre l’export del Made in Italy negli Usa vola al 34,4 per cento. Schiaffo ai catastrofisti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ITA Airways partecipa a FITUR 2026, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid; Fitur, anche Ita protagonista alla fiera di Madrid; Vittorie, sfida a CR7 e made in Italy: Simone Inzaghi vola con l’Al Hilal. Catalans sense fronteres: Itàlia. Dia 43 de La Volta al Món a Peu L'OLIO MADE IN ITALY PERDE COLPI Nella stagione 2025–2026 la Tunisia potrebbe diventare il secondo produttore mondiale di olio d’oliva, dietro solo alla Spagna. Le stime parlano di una produzione compresa tra 380 e 400 mila tonnellate, con proiezioni - facebook.com facebook #Marca, l’impegno di #ConserveItalia: tutela e promozione del made in Italy x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.