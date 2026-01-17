Il limite geopolitico dell’Unione europea è un mercato unico rimasto a metà

L’Unione europea si trova a confrontarsi con limiti geopolitici e strategici, evidenziati anche dalla questione della Groenlandia e delle sue influenze esterne. Pur rappresentando un mercato unico, l’UE si percepisce spesso come un attore di dimensioni ridotte rispetto alle grandi potenze mondiali. Questa situazione solleva riflessioni sulla capacità dell’Europa di tutelare i propri interessi e di rafforzare la propria posizione nel contesto globale.

L’Unione europea si interroga su come difendere la Groenlandia dalle attenzioni di Donald Trump, rinnovando il rituale dell’autocommiserazione: l’Europa è un nano politico in un mondo di superpotenze. Vero, ma per diventare giganti bisogna potenziare il bazooka economico che potrebbe far volare gli investimenti nella difesa: il miglioramento della sua economia interna. Negli ultimi giorni diversi quotidiani economici hanno ripreso e discusso un’analisi pubblicata dalla Banca centrale europea, firmata da un gruppo di suoi economisti ( di cui quattro italiani ), sulle barriere che ostacolano la crescita del mercato unico europeo e costano all’Unione più dei dazi imposti da Trump. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

