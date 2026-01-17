Il latitante dimenticato in Turchia rientra in Italia | Luciano Camporesi atteso a Fiumicino

Luciano Camporesi, il latitante che era rimasto in Turchia, sta per fare rientro in Italia. Dopo aver trascorso mesi in un centro di accoglienza in attesa del rilascio di un documento di identità da parte delle autorità turche, è previsto il suo arrivo a Fiumicino. La vicenda evidenzia le complessità legate ai casi di latitanza e cooperazione internazionale.

Sta rientrando in Italia il latitante Luciano Camporesi, dopo aver trascorso mesi in un centro di accoglienza in Turchia in attesa del rilascio, da parte delle competenti autorità consolari, di un valido documento di identità. È il suo avvocato Gioacchino Genchi ad annunciare che Camporesi, accompagnato dalla polizia turca, è stato imbarcato a Istanbul in un volo per l’Italia e atterrerà oggi a Fiumicino dove sarà preso in consegna dalla polizia italiana. Qualcosa, evidentemente, si è mosso dalle parti del ministero degli Esteri e del ministero della Giustizia. Nei giorni scorsi la vicenda è stata raccontata dal Fatto Quotidiano: l’Italia si è “dimenticata” di estradare Camporesi, rimasto bloccato in Turchia senza documenti, libero ma in “confinamento amministrativo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

