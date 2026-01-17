Il grande incendio e la storia della Madonnina dei monzesi

La storia della Madonnina dei monzesi affonda le sue radici in un grande incendio che rischiò di distruggerla. Oggi, molti si rivolgono a lei con devozione, senza conoscere i dettagli di come sia sopravvissuta. La sua salvezza, attribuita a un caso fortuito o a un miracolo, rimane un episodio significativo per la comunità monzese, che mantiene vivo il ricordo di un evento che ha segnato la storia locale.

Oggi sono in tantissimi a pregarla. Ma molti non sanno che è salva solo per un puro caso, o forse, per chi crede, per un miracolo. Si parla dell'immagine della Madonna delle Grazie, posta sull'altare maggiore della chiesa del santuario monzese (e custodita dai frati minori), in uno dei luoghi più antichi e amati della città. Era infatti il 1810, e con l'Editto di soppressione Napoleone Bonaparte confiscava tutte le chiese e i conventi dei religiosi. Secondo quanto raccontano le cronache di allora nella giornata di venerdì 11 maggio si presentavano all'allora padre guardiano alcuni ufficiali del demanio per dirgli che da quel momento "il padrone del convento e della chiesa era lo Stato". 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: La tormentata storia della Madonna dei monzesi

Leggi anche: Nel borgo della movida la grande festa per celebrare i campioni del mondo (monzesi) di pattinaggio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

https://www.lagendanews.com/grande-incendio-ad-avigliana-fiamme-altissime-vicino-al-cavalcavia-per-santambrogio/ - facebook.com facebook