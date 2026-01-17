Il futuro del turismo pugliese nelle mani di Starace | Da Lesina a Santa Maria di Leuca ascolteremo operatori e comunità

Graziamaria Starace, neo assessora al Turismo della Regione Puglia, ha annunciato un impegno concreto per lo sviluppo del settore. Con l’obiettivo di ascoltare operatori e comunità, dalla costa di Lesina a Santa Maria di Leuca, mira a guidare un futuro sostenibile e condiviso per il turismo pugliese. La sua presenza rappresenta una nuova fase di dialogo e pianificazione, fondamentale per valorizzare le risorse e le potenzialità della regione.

Era visibilmente emozionata la neo assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, accanto al presidente Antonio Decaro, nel corso della presentazione della Giunta. Ai microfoni di Giorgio Puzzovio di BariToday, a caldo, non ne fa mistero. Il suo è un incarico prestigioso. "Il turismo rappresenta una percentuale altissima del Pil della Puglia, quindi, è veramente per me un incarico molto lusinghiero. Peraltro, provengo da una realtà che ha fatto del turismo la sua vocazione principale", dichiara Starace. Da amministratore locale ha frequentato abitualmente i palazzi della Regione e oggi le fa un certo effetto tornare a Bari da assessore, lo ammette.

