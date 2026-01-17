Nel weekend di calcio, il Frosinone conquista un pareggio all’88’ contro il Monza, restando in corsa. Venezia, grazie a una tripletta, si porta a -1 dalla vetta, mentre Carrarese, Mantova e Sudtirol ottengono vittorie importanti nelle rispettive sfide. Risultati che contribuiscono a mantenere vivo il quadro delle classifiche, offrendo spunti interessanti per la corsa promozione e i verdetti finali.

Succede di tutto nel big match tra Monza e Frosinone. I gialloblù passano a inizio gara con un contropiede velocissimo del solito Ghedjemis, poi Hernani firma il pari al debutto da titolare con la nuova maglia. All’U-Power Stadium però è un finale incredibile: al 74’ Petagna la ribalta, gli ospiti restano pure in dieci per il rosso a Kone. Sembra finita, ma all’88’ capitan Monterisi salva i suoi con un colpo di testa perfetto sul corner di Calò. La squadra di Alvini conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo (è imbattuta dal 18 ottobre) e difende la vetta della classifica con 42 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Frosinone in dieci agguanta il Monza all'88'. Venezia, tre gol al Catanzaro e -1 dalla vetta

Leggi anche: Il Venezia continua a volare: 3-1 al Catanzaro, la vetta è a -1

Leggi anche: Risultati Serie B: Frosinone che prova la fuga, vittoria contro lo Spezia e vetta solitaria. Dagli altri campi dilaga il Monza, bene il Venezia che supera il Modena. Parità le altre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie B: l'Empoli sbanca Cesena, il Pescara agguanta un punto nel finale, il Bari sprofonda in zona retrocessione. Risultati e classifica.

Monza che beffa: il Frosinone, in dieci uomini, pareggia nel finale. E il secondo posto si allontana - Nello scontro diretto i biancorossi vanno subito sotto, ribaltano la situazione con Hernani e Petagna, ma poi nonostante la superiorità numerica vengono gelati dal colpo di testa di Monterisi ... sport.quotidiano.net