Il freddo non ferma la tradizione | la Longiano dei Presepi chiude con 15 mila visitatori

Si è recentemente conclusa l’edizione 2023 de “La Longiano dei Presepi”, un evento che ogni anno attira numerosi visitatori in Romagna. Con la partecipazione di circa 15.000 persone, questa tradizione natalizia si conferma come uno degli appuntamenti più apprezzati della regione, offrendo un’occasione di confronto e di valorizzazione del patrimonio culturale locale, nonostante le temperature fredde.

"La Longiano dei Presepi non è soltanto un evento: è un patrimonio identitario che appartiene alla nostra comunità e che continueremo a sostenere e valorizzare con impegno e passione", afferma l'assessora

Natale a Longiano, il borgo che diventa un presepe vivente - Con la 35ª edizione di Longiano dei Presepi, il borgo collinare romagnolo, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, rinnova una tradizione che da decenni unisce devozione, memoria ... siviaggia.it

