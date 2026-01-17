IL FORMAT Si gioca 7 contro 7 Il brivido dei bonus

La Kings League è un torneo di calcio innovativo arrivato in Italia nel 2025. Si gioca 7 contro 7 con 12 squadre composte da 10 giocatori più 3 wild card, tra ex professionisti e personaggi noti. Un format che combina competizione e spettacolo, offrendo ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza coinvolgente e dinamica, mantenendo un equilibrio tra tecnica e novità.

La Kings League è arrivata in Italia nel 2025. E' torneo calcistico, 7 contro 7, con 12 squadre da 10 giocatori l'una più 3 wild card (ex giocatori o personaggi). Si giocano partite da 40 minuti, 20 minuti per tempo. Al calcio d'inizio il pallone cade dall'alto, con inizialmente in campo solo portiere e un giocatore di movimenti. I titolari si aggiungeranno man mano allo scadere di ogni minuto. Il format prevede l'utilizzo di carte, una sorta di bonus che possono essere utilizzate come variabili durante i match.

