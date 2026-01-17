Il focus della Ssc Napoli sul Sassuolo prossimi avversari in campionato
Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo nel prossimo impegno di campionato al Maradona. La squadra di Conte analizza attentamente le caratteristiche e le strategie degli avversari di Grosso, con l’obiettivo di ottimizzare la propria prestazione. Questo articolo approfondisce il focus della SSC Napoli sul prossimo avversario, evidenziando gli aspetti chiave e le possibili sfide da affrontare in vista della partita.
In Campania, i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 12: 9 le vittorie azzurre (l’ultima per 2-0 nella Serie A 202324), 2 i pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 201617) ed 1 solo successo neroverde (0-2 nella Serie A 202021).Il Sassuolo non vince contro il Napoli tra casa e trasferta dall’1 novembre 2020 (Napoli- Sassuolo 0-2); da quel momento, 2 pareggi e 6 sconfitte consecutive.Tra i giocatori presenti nelle attuali rose, è Domenico Berardi il miglior marcatore nelle sfide fra Napoli e Sassuolo giocate in Campania, con 3 reti. Napoli imbattuto in casa in gare ufficiali dall’8 dicembre 2024, Napoli-Lazio 0-1 in Serie A; da quel momento, 16 vittorie ed 8 pareggi nelle 24 successive partite al Maradona. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
