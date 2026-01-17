Il fattore Vannacci rappresenta una questione significativa per il centrodestra italiano, al di là delle dinamiche referendarie. Sebbene possa sembrare una vicenda di scarso rilievo, essa evidenzia tensioni e sfide interne che potrebbero influenzare l’unità e la stabilità del fronte politico. Comprendere questa dinamica è importante per analizzare le future evoluzioni del panorama politico italiano e le possibili ripercussioni sul governo di centrodestra.

Può sembrare una storia piccola, e forse lo è, ma è la storia che probabilmente preoccupa di più il centrodestra italiano, referendum a parte. La storia riguarda lui, il generale Roberto Vannacci, colui su cui Matteo Salvini, un anno fa, ha scommesso per dare alla Lega, alle Europee, un po' di linfa, per evitare di vederla sprofondare nei consensi e alle elezioni. E la storia oggi ci dice che colui che doveva essere il simbolo di una riscossa della leadership di Salvini sta diventando lo specchio della fragilità di un leader e anche di un partito. I parlamentari vicino a Vannacci si sono resi protagonisti di un episodio poco edificante giovedì scorso alla Camera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il fattore Vannacci sul centrodestra italiano

Leggi anche: Veneto, Lega avanti nel «derby» del centrodestra. Il fattore Zaia e gli equilibri futuri della coalizione

Leggi anche: Buen Camino e il Fattore Zalone: L’ultima grande scommessa del cinema italiano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il fattore Vannacci sul centrodestra italiano - Il generale rischia di trasformarsi in un problema non solo per la Lega, ma per tutta la maggioranza di governo. ilfoglio.it