Il drone Valkyrie, sviluppato da Northrop Grumman, rappresenta un nuovo supporto per i piloti dei Marine degli Stati Uniti. Conosciuto come XQ-58A, questo velivolo collaborativo è stato progettato per operare come un “gregario fedele” nelle missioni aeree. Dopo aver svolto funzioni sperimentali, il Valkyrie si prepara a entrare in una fase più avanzata di impiego operativo, rafforzando le capacità della Marine Air-Ground Task Force.

Anche la componente aerea del Corpo dei Marines degli Stati Uniti avrà il suo “ gregario fedele ”. Northrop Grumman ha annunciato di essersi aggiudicata il contratto per sviluppare il velivolo da combattimento collaborativo destinato alla Marine Air-Ground Task Force: si tratta dell’ XQ-58A Valkyrie, drone già noto per il suo impiego sperimentale come loyal wingman e ora destinato a entrare in una nuova fase operativa. Il programma, noto come Marine Air-Ground Task Force Uncrewed Expeditionary Tactical Aircraft, punta a rafforzare le capacità dei caccia F-35B dei Marines attraverso l’impiego di piattaforme senza pilota definite “ rischiose ”: assetti progettati per operare in ambienti altamente contestati, assumendo compiti che sarebbe troppo costoso o pericoloso affidare a velivoli con equipaggio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il drone Valkyrie, un fedele gregario per i piloti da combattimento dei Marines

