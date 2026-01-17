Il dilemma iraniano continua a evolversi, con la rivolta dei bazari, dei giovani e delle donne che si mantiene attiva, anche se sempre più spesso in forme più riservate. Le manifestazioni si sono ridotte nelle dimensioni pubbliche, ma la tensione sociale rimane significativa. Questo scenario riflette le difficoltà di un movimento che cerca di mantenere viva la propria voce in un contesto di repressione e restrizioni.

La rivolta iraniana dei bazari, dei giovani, delle donne prosegue solitaria, ma sempre meno all'aperto. Se vai in piazza, sei morto. Come ha fatto notare E. Luttwak, sulla vicenda iraniana l'Amministrazione Trump è divisa. Una parte vorrebbe intervenire militarmente in aiuto ai manifestanti per fermare il massacro nelle strade, i processi sommari e le impiccagioni; un'altra parte è contraria, perché teme uno sconquasso incontrollabile dei rapporti di forza in tutto il Medioriente; la corrente antisemita del MGA teme il rafforzamento egemonico di Israele in tutta l'area. D'altronde la preoccupazione per lo sconquasso è condivisa da Israele: sarà la Turchia, che da tempo persegue un disegno neo-ottomano, a prevalere in tutta l'area, visto che sta tentando di allinearsi la Siria, aiutandola a reprimere i Curdi? Le divisioni e le incertezze accentuano pertanto l'imprevedibilità dei comportamenti del Presidente americano, che, in un primo tempo, ha invitato a dare l'assalto ai palazzi delle istituzioni, in attesa del suo "arrivo", ma poi ha dichiarato che le esecuzioni sarebbero state sospese e che, pertanto, meglio sarebbe la diplomazia.

