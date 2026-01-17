Il dialetto come ponte tra passato e futuro per gli studenti della Don Bosco a Pellaro

Il dialetto rappresenta un patrimonio culturale che collega passato e futuro. Per gli studenti della Don Bosco a Pellaro, riscoprirlo significa valorizzare le proprie radici e rafforzare il senso di identità. Utilizzato come strumento educativo, il dialetto favorisce il dialogo tra generazioni, promuovendo la consapevolezza storica e culturale. Questa iniziativa mira a mantenere vivo un patrimonio autentico, contribuendo alla crescita personale e collettiva.

Il sindaco metropolitano facente funzioni Versace all'iniziativa della Pro Loco Reggio Sud per la giornata nazionale dei dialetti: "Non è non è solo un patrimonio da custodire ma un segno autentico di appartenenza e memoria collettiva" "La riscoperta del dialetto come espressione viva dell'identità culturale e strumento educativo capace di unire generazioni". È questo il messaggio emerso dall'iniziativa organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud in occasione della Giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali, che ha visto protagonisti gli studenti della scuola media Don Bosco e la partecipazione del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace.

