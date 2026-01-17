Secondo Fabio Capello, il derby tra Chivu e Allegri rappresenta più di una semplice sfida tattica. L’ex tecnico sottolinea come Cristian Chivu abbia contribuito a rinvigorire la squadra dopo la finale di Champions persa contro il Psg, considerando il rumeno come uno “psicologo” in campo. Al contrario, Allegri viene descritto come un allenatore esperto, capace di gestire le pressioni del confronto al vertice.

Q uesto derby Inter-Milan di alta classifica è molto intrigante perché abbiamo modo di apprezzare lassù due allenatori così diversi. Da un lato Max Allegri, profilo di grande esperienza e dalle grandi capacità di gestione in qualsiasi momento della stagione, sia di euforia sia di difficoltà; dall’altro Cristian Chivu che viene da un’esperienza come quella di Parma e si è trovato a guidare una squadra come l’Inter che ha l’obiettivo di vincere il campionato. Questi due allenatori hanno riportato su una dimensione milanese la lotta scudetto, nonostante il campionato sia ancora aperto perché c’è sempre lì un Napoli che con Antonio Conte certamente non si arrenderà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il derby secondo Capello: "Chivu psicologo, Allegri esperto"

Leggi anche: Capello: “Derby speciale per quello che rappresenta a Milano. Allegri può mettere in difficoltà l’Inter”

Leggi anche: Il derby dei sistemi a specchio: Allegri e Chivu da 3-5-2

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capello | Allegri può lavorare sull’aspetto psicologico Quando Modric….

Il derby secondo Capello: "Chivu psicologo, Allegri esperto" - L'ex allenatore analizza il duello al vertice: "Cristian ha rinvigorito la squadra dopo la finale Champions persa col Psg. msn.com

Inter-Milan, Chivu: «Nel derb inter milan y non ci sono favoriti, è una gara diversa. Thuram titolare? Non gioco al fantacalcio...» - Massimiliano Allegri ha detto che l’Inter è favorita, ma Cristian Chivu non è d’accordo con il collega del Milan. leggo.it

Il derby Ladispoli – Città di Cerveteri secondo l’ex arbitro Andrea Ancora - facebook.com facebook

Il Paris FC batte il PSG nel derby per la prima volta nella storia ed elimina la squadra di Luis Enrique in Coppa di Francia: stop ai sogni del secondo Triplete per Dembelé e compagni x.com