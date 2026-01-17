Il Crystal Palace potrebbe mettere in vendita Jefferson Lerma nel corso di questo mese. Di seguito, vi proponiamo una traduzione fedele di un articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, pensata per chi non ha dimestichezza con la lingua. L'informazione, al momento, non è confermata ufficialmente, ma rappresenta una possibile novità nel mercato dei trasferimenti.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista del Crystal Palace Jefferson Lerma è stato collegato al trasferimento dal club questo mese. Il giocatore scadrà dal contratto nell’estate del 2026 e il giornalista Dominik Schneider afferma che il Crystal Palace non vuole prolungare il suo contratto. Sembra che siano pronti a sancire la sua partenza, e club turchi sono interessati a ingaggiare il giocatore. Avrebbe senso per lui andare avanti e risolvere il suo futuro a lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Crystal Palace potrebbe vendere Jefferson Lerma questo mese

