il cordoglio del mondo del calcio

Il mondo del calcio si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza alla famiglia, come sottolineato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nel panorama sportivo, e il ricordo del suo contributo rimarrà vivo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il grave lutto che ha colpito il mondo del calcio con la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, suscita numerose reazioni di cordoglio e vicinanza alla famiglia oltre al ricordo che lascia nel mondo del calcio come sottolinea il presidente della Figc, Gabriele Gravina. In memoria di Commisso sarà osservato un minuto di silenzio prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi). "Segno indelebile nel calcio". " Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - afferma Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione.

