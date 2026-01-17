Il Comune di Falconara risolve il ventennale contenzioso della Collina Montedomini e incassa 350mila euro

Il Comune di Falconara ha concluso positivamente il contenzioso di lunga durata sulla Collina Montedomini, ottenendo un incasso di 350mila euro. La soluzione della questione permette di definire una volta per tutte la destinazione dell’area, che nei prossimi anni sarà interessata da interventi di urbanizzazione. Il sindaco Stefania Signorini e l’amministrazione esprimono soddisfazione per aver portato a termine questa fase.

Evitata un'importante urbanizzazione del luogo che non sarà più prevista nel prossimo Pug: «Le amministrazioni di centrodestra hanno avviato una gestione più attenta e responsabile della cosa pubblica» FALCONARA MARITTIMA – Il sindaco di Falconara Stefania Signorini e i suoi delegati esprimono soddisfazione per aver concluso incassando 350mila euro la vicenda della Collina Montedomini, destinata a una forte urbanizzazione nell’immediato futuro. Un caso finito da tempo in un contenzioso oggi per l’appunto risolto. «Con le amministrazioni di centrodestra – si legge nel comunicato - Falconara ha avviato una gestione più attenta e responsabile della cosa pubblica, orientata a ridurre le cause legali e a gestirle guardando ai fatti e all’interesse della comunità» dato che, ritengono «per troppo tempo il Comune ha dovuto fare i conti con contenziosi ereditati dal passato che hanno sottratto risorse milionarie a servizi essenziali, alla manutenzione delle strade e agli investimenti per la città». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

