Il compleanno che il tempo non può spegnere | Giuseppe Tusa memoria viva

Oggi sarebbe stato un giorno di festa per Giuseppe Tusa, una ricorrenza che il tempo non può cancellare. Ricordiamo con rispetto la sua memoria, un patrimonio di valori e ricordi che continuano a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto. Un tributo discreto a una figura che ha lasciato un'impronta significativa, testimonianza di un percorso di vita che rimane vivo nel tempo.

di Paolo Fedele * Oggi sarebbe dovuto essere un giorno di festa, di candeline accese, di telefonate, di abbracci. Un giorno normale e prezioso, come tutti i compleanni. Invece oggi è un giorno che profuma di assenza e di memoria. Oggi ricordiamo Giuseppe Tusa, uno di quei ragazzi che la vita ha strappato troppo presto, nella tragica notte del 7 maggio 2013, quando una nave mercantile urtò la torre Piloti del porto di Genova, provocandone il crollo e la morte di nove uomini che stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Giuseppe era un sottocapo della Capitaneria di porto, un giovane serio, appassionato del mare, ma anche un ragazzo pieno di luce, di musica, di sogni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

