Durante una conferenza stampa all’Hotel Traiano, Alessandro Rosa ha annunciato il suo addio alla scena politica, commentando con toni severi la situazione. Nel suo intervento, Rosa ha denunciato un “omicidio politico” attribuito a Mastella, affermando di aver appreso la decisione tramite un messaggio WhatsApp. Un momento di rottura che segna una svolta significativa nel panorama locale, lasciando spazio a riflessioni sul clima politico e sulle dinamiche interne.

Tempo di lettura: 2 minuti È una rottura che pesa. E fa rumore. Alla conferenza stampa in corso all’ Hotel Traiano, Alessandro Rosa affida ai toni duri il suo commiato istituzionale. Nessuna mediazione. Nessun passaggio morbido. “Ho sempre agito con senso delle istituzioni, anche quando questo significava assumere posizioni scomode”. Poi l’affondo: “Apprendere una decisione di tale rilevanza esclusivamente con un WhatsApp non è solo una questione di stile, è un comportamento scorretto. E come tale va letto”. Rosa rivendica correttezza e coerenza. E racconta anche il silenzio: “Quando la notizia è arrivata in modo informale ho provato a chiamare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Il commiato di Rosa e l'affondo verso Mastella: "Decisione appresa da un whatsapp, sono vittima di omicidio politico"

