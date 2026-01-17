Il colpo mediatico dell’Inter? Occhio a Nico Williams nuova stella spagnola

Nico Williams rappresenta una nuova opportunità di crescita per l’Inter, non solo sul piano sportivo ma anche sotto il profilo mediatico e del brand. La sua presenza può contribuire a rafforzare la visibilità internazionale del club, in linea con le strategie di sviluppo di Oaktree. Un investimento che punta a consolidare la posizione dell’Inter nel panorama calcistico globale attraverso una giovane stella di talento.

Nico Williams. Un grande colpo capace di far crescere l'Inter non solo sul campo, ma anche sotto il profilo mediatico e del brand globale: è questa l'idea che ha preso forma nei pensieri di Oaktree. Un'ipotesi nata la scorsa estate, durante la permanenza negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, quando i rappresentanti del fondo americano hanno iniziato a interrogarsi su come compiere uno step ulteriore e strutturale, guardando ai modelli dei grandi marchi che dominano il calcio mondiale. Sotto il profilo della comunicazione l'Inter ha già fatto passi enormi, grazie al lavoro della Media House e a una presenza digitale sempre più solida.

