Il collare anti-pulci nell' occhio del ciclone l' esperta | Panico ingiustificato Come scegliere l' antiparassitario giusto

Da cesenatoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collare anti-pulci è spesso al centro di discussioni e preoccupazioni. Tuttavia, secondo gli esperti, il panico è spesso eccessivo e non giustificato. Scegliere il giusto antiparassitario richiede attenzione e conoscenza. In questo articolo, approfondiamo come proteggere i nostri animali domestici in modo efficace e sicuro, fornendo consigli pratici per una scelta consapevole.

Come proteggere gli animali domestici? E' una preoccupazione che accomuna tante persone che vivono con animali d'affezione. L'esperta cesenate, Roberta Durante della Farmacia veterinaria Montanari fa chiarezza e dà consigli nella scelta dell'antiparassitario giusto, oltre a sgomberare il campo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

