Il cinema italiano continua a dimostrare vitalità e capacità di rinnovamento, sostenuto anche da successi come “Buen Camino” di Checco Zalone. Questo film ha contribuito a rinvigorire il settore, confermando come l’industria cinematografica del nostro paese sia ancora in grado di attirare pubblico e generare risultati positivi, anche grazie a produzioni che riescono a coniugare intrattenimento e qualità.

Siamo tutti d’accordo che “Buen camino” di Checco Zalone abbia fatto bene al cinema italiano, quantomeno economicamente. Sorge però un problema: il confronto. Sì, perché Zalone ha alzato l’asticella ponendosi come obelisco in una piazza, facendo sembrare sampietrino tutto ciò che obelisco non è. Il confronto con altri film italiani diventa così impietoso e sarà davvero dura – per le pellicole in sala in questi giorni – far parlare di sé, perché sarà sempre “robetta” nel paragone con “Buen camino”. Cinema Italiano in gran spolvero: Checco Zalone con “Buen Camino”, Paolo Sorrentino con “La Grazia”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Cinema Italiano è vivo, e non è solo grazie a Checco Zalone con “Buen Camino”

Leggi anche: Checco Zalone supera se stesso e segna la storia del cinema italiano con Buen Camino

Leggi anche: Checco Zalone sorpassa Checco Zalone: Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Buen Camino, ecco perché il nuovo film di Checco Zalone fa discutere

Un film italiano proveniente dal Friuli sta lentamente conquistando il box-office, facendosi valere tra un Avatar e un Buen Camino https://cinema.everyeye.it/notizie/non-buen-camino-film-italiano-scuotendo-box-office-853961.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook

Thema: Nadia Natali racconta in musica il grande cinema italiano ift.tt/GpoAO6F x.com