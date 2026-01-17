Il Cinema Italiano è vivo e non è solo grazie a Checco Zalone con Buen Camino
Il cinema italiano continua a dimostrare vitalità e capacità di rinnovamento, sostenuto anche da successi come “Buen Camino” di Checco Zalone. Questo film ha contribuito a rinvigorire il settore, confermando come l’industria cinematografica del nostro paese sia ancora in grado di attirare pubblico e generare risultati positivi, anche grazie a produzioni che riescono a coniugare intrattenimento e qualità.
Siamo tutti d’accordo che “Buen camino” di Checco Zalone abbia fatto bene al cinema italiano, quantomeno economicamente. Sorge però un problema: il confronto. Sì, perché Zalone ha alzato l’asticella ponendosi come obelisco in una piazza, facendo sembrare sampietrino tutto ciò che obelisco non è. Il confronto con altri film italiani diventa così impietoso e sarà davvero dura – per le pellicole in sala in questi giorni – far parlare di sé, perché sarà sempre “robetta” nel paragone con “Buen camino”. Cinema Italiano in gran spolvero: Checco Zalone con “Buen Camino”, Paolo Sorrentino con “La Grazia”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
