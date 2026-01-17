Il ciclone che porterà venti e mareggiate l' avviso del Cas | Viaggiate solo in caso di necessità

Un avviso del Centro di Coordinamento dei Soccorsi invita a limitare gli spostamenti a causa del ciclone mediterraneo previsto per il 19 e 20 gennaio. La perturbazione porterà venti intensi e mareggiate, causando potenziali disagi. Si raccomanda di viaggiare solo in caso di reale necessità e di seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza.

Un'intera città in allerta per il ciclone mediterraneo che, come previsto dagli ultimi bollettini, avrà il suo clou nei giorni del 19 e 20 gennaio. Anche il Consorzio Autostrade si è attivato per fronteggiare eventuali criticità legate ai forti venti che si abbatteranno su Messina e provincia. Dagli uffici di contrada Scoppo arriva addirittura una chiara indicazione agli automobilisti: evitare spostamenti non necessari. "Come da bollettino diramato dal servizio di Protezione Civile regionale - scrive il Cas - dalle prime ore di lunedì 19 gennaio, è prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche.

