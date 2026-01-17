Il cerotto sulle labbra la lettera d'addio e la chat con un uomo | cosa svelano le indagini su Annabella Martinelli

Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli hanno portato alla luce una conversazione online tra la vittima e un uomo, incentrata su un cerotto sulle labbra e una lettera di addio. Questo scambio, analizzato dagli inquirenti, potrebbe offrire nuovi elementi per ricostruire gli ultimi momenti di Annabella e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli avrebbero fatti accertamenti su un botta e risposta sul web tra la vittima e un uomo. Lei scrive: "Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa". Ma gli inquirenti al momento escludono il coinvolgimento di terze persone nella tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

