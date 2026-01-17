Il cerotto sulle labbra la lettera d'addio e la chat con un uomo | cosa svelano le indagini su Annabella Martinelli

Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli hanno portato alla luce una conversazione online tra la vittima e un uomo, incentrata su un cerotto sulle labbra e una lettera di addio. Questo scambio, analizzato dagli inquirenti, potrebbe offrire nuovi elementi per ricostruire gli ultimi momenti di Annabella e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli avrebbero fatti accertamenti su un botta e risposta sul web tra la vittima e un uomo. Lei scrive: "Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa". Ma gli inquirenti al momento escludono il coinvolgimento di terze persone nella tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa, l’ultimo avvistamento con 2 cartoni di pizza e la bici ritrovata: cosa sappiamo Leggi anche: Silenzio, cerotto e un addio nel bosco: il caso di Annabella scuote l’Italia tra ipotesi di suicidio e polemiche sulle ricerche Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca. Lunga lettera di addio per i genitori, che ieri hanno portato un fiore nel bosco; Morte di Annabella, la scoperta sconvolgente: cosa aveva sulla bocca; Silenzio cerotto e un addio nel bosco | il caso di Annabella scuote l’Italia tra ipotesi di suicidio e polemiche sulle ricerche. Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca. Lunga lettera di addio per i genitori, che ieri hanno portato un fiore nel bosco - La 22enne è scomparsa la sera dell'Epifania: quando è stata rinvenuta aveva un cerotto sulle labbra. msn.com

Silenzio, cerotto e un addio nel bosco: il caso di Annabella scuote l’Italia tra ipotesi di suicidio e polemiche sulle ricerche - Una studentessa, una bicicletta viola, un viaggio nella notte sottozero e una lettera d’addio lasciata nella sua stanza. thesocialpost.it

+ + + Sul luogo del ritrovamento erano presenti anche diverse lattine di Coca Cola. Gli inquirenti ipotizzano che il cerotto possa essere stato messo dalla stessa ragazza, ma gli approfondimenti sono ancora in corso + + + - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.