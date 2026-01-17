Il centrodestra salernitano attacca Napoli | gestisce la citta come suo patrimonio privato

Il centrodestra salernitano ha criticato duramente il sindaco Vincenzo Napoli, accusandolo di amministrare la città come un patrimonio privato, influenzato da un sistema di potere consolidato. La polemica evidenzia tensioni politiche e divergenze nelle modalità di gestione urbana, sottolineando come queste posizioni riflettano le sfide e le dinamiche della politica locale. L'orientamento del dibattito rimane aperto, con implicazioni sulla futura amministrazione cittadina.

Il centrodestra salernitano ha avviato un attacco frontale nei confronti del sindaco dimissionario Vincenzo Napoli, accusandolo di gestire la città come un patrimonio privato, sotto l’influenza di un sistema di potere consolidato. Maurizio Gasparri di Forza Italia ha affermato che le istituzioni locali siano state “piegate a un disegno personale e autoreferenziale”, evidenziando una grave mancanza di responsabilità amministrativa da parte dell’attuale giunta. Pasquale Aliberti, sempre di Forza Italia, ha espresso la necessità di un intervento da parte delle autorità superiori, quali il Viminale, il Prefetto e la Procura, in risposta a quella che definisce un’emergenza gestionale. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

